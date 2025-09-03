A mercato completato, l'Inter ha comunicato il resoconto delle operazioni relative al settore giovanile per il 2025-2026. Questo il dettaglio:

ENTRATE

Joachim Williamson* (2007) | a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Grasshopper
Patrik Mackiewicz (2008) | a titolo definitivo dal Polonia Varsavia
Mattia Marello (2008) | a titolo temporaneo con diritto di opzione dall'Udinese
Jonas Dahlberg Strand (2008) | a titolo definitivo dal Bodo Glimt
Matheo Arntzen (2009) | a titolo definitivo dal Bodo Glimt
Bjorn Darri Oddgeirsson* (2009) | a titolo temporaneo con opzione dal Throttur Reykjavik
Jaiteh Amadou Konteh (2009) | a titolo definitivo dal Valencia
Duje Slatina (2009) | a titolo definitivo dall'Hajduk Spalato
Mattia Luca Puglisi (2010) | a titolo definitivo dalla Fiorentina
Filippo Giovannoni (2011) | a titolo definitivo dallo Spezia
Gaetano Storto (2011) | a titolo definitivo dalla Casertana

*Trasferimento sottoposto ad approvazione della sottocommissione FIFA

USCITE

Alessio Chiesa (2006) | a titolo definitivo alla Varesina
Edoardo Tigani (2006) | a titolo definitivo al Parma
Matteo Zamarian (2006) | a titolo temporaneo alla Pro Patria
Davide Biz (2007) | a titolo temporaneo al Brian Lignano Calcio
Ilari Kangasniemi (2007) | a titolo definitivo all'Inter Turku
Mattia Michielan (2007) | a titolo definitivo al Siena
Manuel Verre (2007) | a titolo definitivo alla Pro Patria
Andrea Dorigo (2008) | a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione al Cesena
Luca Leoni (2008) | a titolo definitivo al Renate
Alessio Medina (2008) | a titolo definitivo alla Varesina
Mattias Allasufi (2009) | a titolo definitivo alla Pro Patria
Simone Calò (2009) | a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione al Parma
Nicolas Tosolini (2009) | a titolo definitivo al Cagliari
Matteo Ariu (2010) | a titolo definitivo al Lecco
Simone Caputo (2010) | a titolo definitivo alla Cremonese
Federico Porcu (2010) | a titolo definitivo all'Union Brescia

