Robert Lewandowski si riprende i gradi di capitano della Nazionale polacca, con il conseguente 'declassamento' di Piotr Zielinski al ruolo di vicecapitano. Questa è la decisione del nuovo CT Jan Urban, che ha optato per la restaurazione dopo la scelta di cambiare capitano che ha suscitato molte polemiche in patria. È stato concordato che nessuno dei due giocatori avrebbe commentato la decisione dell'allenatore, ma il portale Sportowe Fakty WP ha raggiunto il padre del centrocampista dell'Inter, Boguslaw Zielinski, per commentare questa scelta: "Piotr si è trovato in una situazione piuttosto imbarazzante, senza alcuna colpa da parte sua. Era ovvio che non avrebbe opposto resistenza".

Zielinski senior ha aggiungto: "Mio figlio ha parlato con l'allenatore e si sono capiti subito. Non ha creato problemi, non si è messo a piangere; mio figlio ha affrontato la questione con calma. È il vice-capitano, il che è un altro aspetto importante".