Si tocca anche il tema del doppio passaporto nella conferenza stampa di Manuel Akanji dal ritiro della Nazionale svizzera. Il caso al centro dell'attenzione è quello di Leon Avdullahu, centrocampista dell'Hoffenheim che ha optato per difendere i colori del Kosovo prossimo avversario proprio degli elvetici. Una scelta che però non scuote più di tanto il neo-interista: "È una sua decisione. Penso che la nostra squadra migliore sia la nazionale svizzera. Se preferisce giocare per il Kosovo, allora è giusto che giochi lì".

Un'opzione che però Akanji, in possesso di passaporto nigeriano, non ha mai contemplato: "Sono orgoglioso di giocare per la Nati. Sono nato in Svizzera, mi sento a casa qui, ed è per questo che ho scelto la Svizzera. E ancora oggi non me ne pento".