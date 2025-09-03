Riconoscimento prestigioso per il capitano dell'Inter Women Henrietta Csiszàr, protagonista del Gala di premiazione HLSZ 2025 istituito dalla Federcalcio ungherese per celebrare i migliori talenti del calcio nazionale e internazionale con l'assegnazione di premi per la stagione 2024/25. Nel corso dell'evento che si è svolto nella serata di lunedì 1 settembre a Etyek, Csiszar ha ritirato il premio come miglior calciatrice magiara che gioca all’estero: un importante riconoscimento per la centrocampista classe 1994, eletta sulla base dei voti espressi dagli stessi calciatori professionisti che hanno riconosciuto nel talento nerazzurro uno dei migliori interpreti del calcio ungherese nel mondo.