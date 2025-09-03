Tre colpi dell’ultimo giorno, Akanji all’Inter, Openda alla Juve e Rabiot al Milan, qual è stato il migliore? A rispondere è Pierpaolo Marino, intervistato da Tuttosport per un commento finale sulla finestra di mercato chiusa due giorni fa. "Rabiot - risponde sicuro -. Il Milan aveva assoluto bisogno di prendere un centrocampista e il francese con Allegri tornerà sugli standard elevatissimi che aveva con il tecnico alla Juve".

Il colpo top in assoluto?

"Lo dirà il campo, ma sulla carta non possiamo che dire De Bruyne".

Seconda l’anno scorso, l’Inter come si è mossa?

"Un mercato sufficiente, ma non entusiasmante. Aveva bisogno di un difensore per abbassare l’età del reparto e invece è andata su Lookman, del quale avendo in casa Pio Esposito non c’era poi troppa necessità. Si è ripresa alla fine con Akanji".