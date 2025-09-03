Intervenendo quest'oggi in conferenza stampa nel ritiro della Nazionale francese, Jules Koundé ha ripensato, non senza rimpianti, all'infortunio che non gli ha permesso di giocare la semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter: "È stato frustrante - ha raccontato il difensore del Barcellona -. È successo nel momento più importante della stagione. Ovviamente, ero frustrato perché è arrivato subito dopo l'euforia della vittoria contro il Real Madrid in Copa del Rey. Cerco di controllarmi il più possibile, ma a un certo punto il mio corpo dice 'stop'. Il recupero è stato molto rapido. Ma ho recuperato bene; Infortunarsi fa parte della vita quotidiana".