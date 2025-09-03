Christos Alexiou, difensore greco classe 2005 in forza all'Inter U23, ha espresso su Instagram le sue emozioni per il rinnovo pluriennale siglato con il club milanese: "Sono molto felice di rinnovare il mio contratto con l'Inter e di continuare questo percorso insieme. Forza Inter!", ha scritto l'ex capitano della squadra Primavera.