"Tutti i giocatori stanno bene e sono a disposizione". Jan Urban, ct della Polonia, ha iniziato così la conferenza stampa alla vigilia della gara contro i Paesi Bassi, quella che segnerà il suo debutto sulla panchina della Nazionale del suo Paese.

"Vedremo se il nostro lavoro porterà l'effetto atteso - ha proseguito parlando della sfida di Rotterdam verso il Mondiale 2026 -. Non è così facile assimilare cose nuove in due allenamenti. Domani avrò più risposte sul fatto che stiamo andando nella direzione che vogliamo. Nella mia testa ho già l'11 titolare, compreso il portiere".

Da capire se Piotr Zielinski, declassato al ruolo di vice-capitano di Robert Lewandowski, sarà tra i giocatori che partiranno dal via. A tal proposito, due giorni fa, il selezionatore polacco aveva parlato così della situazione di quegli elementi non proprio al top della forma: "Dobbiamo riflettere attentamente e parlare con i giocatori della loro condizione fisica. L'aspetto mentale, invece, non mi preoccupa".