Momento di svago ieri per una delegazione di calciatori della Nazionale polacca. Erano presenti anche l'interista Piotr Zielinski e l'ex nerazzurro ora all'Atalanta Nicola Zalewski a Katowice, dove insieme e Lukasz Skorupski, Krzysztof Piątek, Jan Bednarek e Tomasz Kędziora hanno assistito al match valido per gli Europei di pallacanestro che ha visto la Polonia perdere contro la Francia per 83-76.

Nel dopopartita, è giunto il ringraziamento ai calciatori da parte del cestista connazionale Mateusz Ponitka: "Abbiamo chiacchierato un po' con Robert. Anche loro hanno grandi sfide davanti a loro. È fantastico, sono contento che si siano interessati al nostro basket. Non so quando siano venuti l'ultima volta alla nostra partita, ma è fantastico che siano venuti. Grazie per il vostro supporto. Anche noi li sosteniamo e speriamo che abbiano successo", ha dichiarato ai microfoni di TVP Sport.