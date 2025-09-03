Terminato il calciomercato, è tempo ora di concentrarsi esclusivamente sul rettangolo verde di gioco. Chivu non è stato accontentato del tutto, ma deve cercare di dare una sterzata alla squadra e all'ambiente. Cosa dobbiamo aspettarci dal tecnico nerazzurro e quale deve essere il contribuito della squadra.

Il video
Sezione: Focus / Data: Mer 03 settembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
