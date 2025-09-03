"Lautaro Martinez? A me non piace. Preferisco maggiormente Julian Alvarez". Queste le parole di Luis Suarez, attaccante uruguaiano dell'Inter Miami ospite nel canale YouTube dello streamer argentino "Davoo Xeneize".

Un pensiero totalmente diverso da quello espresso cinque anni fa, quando il Barcellona corteggiò fortemente Lautaro Martinez. "E' un grandissimo giocatore. Sta giocando ad altissimo livello nell’Inter. È giovane e se dovesse arrivare al Barça cercheremo di aiutarlo. Per adattarsi e per aiutarlo a sentirsi a suo agio", le parole nel 2020 del Pistolero.