E' il Napoli il club italiano con il più alto costo della rosa nel 2025/26. Nella classifica stilata da Calcio&Finanza vengono presi in considerazione "i giocatori di proprietà del club, conteggiando quota ammortamento e stipendio lordo (e considerando gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita per i calciatori che ancora ne beneficiano), i giocatori arrivati a titolo temporaneo, per i quali si considera il costo del prestito e lo stipendio lordo, e i giocatori di proprietà del club ceduti a titolo temporaneo, per i quali si considera la sola quota ammortamento (e lo stipendio solo se pagato dal club, dato che normalmente viene coperto dalla società acquirente".

La squadra di Conte, in virtù degli ultimi due mercati estivi, guarda tutti dall'alto con un costo rosa pari a quasi 249 milioni di euro. Segue la Juventus (oltre 235 milioni) che vanta comunque gli ammortamenti maggiori e ha il secondo monte ingaggi del campionato.

Il podio è chiuso poi dal Milan, che tocca quota 197 milioni di euro. Al quarto posto l'Inter (194 milioni di euro) con i nerazzurri però primi per monte ingaggi in campionato a quota 141 milioni di euro (quasi 20 milioni in più della Juve seconda).