Tra le priorità di Dario Baccin in questa sua prima fase di direttore sportivo dell'Inter, ci sono alcuni rinnovi di contratto. Tra questi figura anche quello di Carlos Augusto, legato all'Inter fino al 2028 ma con discorsi avviati da tempo per il prolungamento fino al 2030. Ambo le parti c'è volontà di stingersi ancora la mano e la dirigenza di Viale della Liberazione spera di arrivare alla firma dell'esterno brasiliano, che ha iniziato benissimo la stagione, entro la fine del 2026, come evidenzia Fabrizio Romano.

Sezione: News / Data: Gio 08 ottobre 2026 alle 12:32
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.