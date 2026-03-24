Reginaldo Ferreira da Silva ha parlato della lotta scudetto in Serie A nel corso di un’intervista rilasciata alla testata News.Superscommesse.it. Nell’estratto che segue l'ex attaccante, che vanta più di 150 presenze in Serie A e che è attualmente impegnato nel campionato di seconda categoria campana con la maglia del Magma Napoli, si sofferma sul calo dell’Inter, un rallentamento che nutre ancora le speranze di chi insegue la capolista: Milan e Napoli.

L’Inter rallenta ancora e il Milan è ora a -6 dalla vetta: la lotta scudetto è riaperta? Può rientrare anche il Napoli?

"Nelle ultime partite l'Inter ha subito un crollo evidente. Hanno pesato sicuramente anche le assenze di Lautaro Martinez e un Thuram non al massimo della forma per un lungo periodo. Poi, è da sottolineare che nelle prossime giornate i nerazzurri avranno partite difficili contro Roma e Como, che non vorranno fare passi falsi in ottica Champions. A mio parere sia il Milan, a meno 6, sia il Napoli, a meno 7, se la possono ancora giocare per la vittoria dello scudetto. Il campionato è ancora aperto".

Pio Esposito, 20 anni, sta segnando con continuità: può essere il futuro di Inter e Nazionale?

"Sono contento per il ragazzo. Chivu, che già lo conosceva dai tempi della Primavera, ha puntato forte su di lui e gli ha dato fiducia. Lo scorso anno ha segnato 20 gol in Serie B, la società ha fatto bene a non mandarlo in prestito e a puntare su di lui già quest'anno. Si tratta di un attaccante che si impegna tanto, dà sempre il massimo, sia in fase difensiva che offensiva. Sono contento che vengano fuori attaccanti così, perché è da un po' che non ce ne sono in giro con queste caratteristiche. Spero possa sfruttare al meglio questa stagione per imporsi come protagonista in futuro. Un giocatore così talentuoso fa bene a tutto il calcio italiano".