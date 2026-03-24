Intervenuto dal raduno degli azzurrini a Tirrenia in vista del doppio impegno cotnro Macedonia del Nord e Svezia, valide per le qualificazioni agli Europei che si terranno in Albania e Serbia nell'estate 2027, il commissario tecnico della Nazionale Under 21, Silvio Baldini ha parlato anche di Palestra, giocatore del Cagliari entrato nelle cronache di mercato dell'Inter.

Sulla promozione in Nazionale A di Pisilli e Palestra

"Per noi è un successo. Vuol dire che abbiamo partecipato a questa crescita: d’altronde a settembre nessuno avrebbe pensato che sarebbero stati pronti per questi spareggi. Tutto ciò ci rende orgogliosi, perché vuol dire che siamo sulla strada giusta".