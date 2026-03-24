Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia contro l'inibizione di 13 mesi che gli è stata inflitta dal Tribunale federale nazionale della Figc e confermata in appello. Il numero uno dell'Aia è stato sanzionato per aver indotto gli ex responsabili della Can C e della Can D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi.