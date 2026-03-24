Come anticipato lo scorso gennaio (LEGGI QUI), l'Inter ha in programma un incontro con gli agenti di Hakan Calhanoglu nei prossimi giorni. Probabilmente dopo Inter-Roma che si disputerà il giorno di Pasqua. L'obiettivo è fare il punto della situazione e capire le rispettive intenzioni in ottica futura, considerando il contratto del turco in scadenza nel giugno 2027 e il sempre più pressante interesse del Galatasaray nei suoi confronti. Ad oggi, nonostante notizie che filtrano da più parti, non c'è un percorso già intrapreso, che sia un addio o una permanenza. Ovviamente sia il giocatore sia la dirigenza nerazzurra stanno facendo le proprie valutazioni e tra queste, in caso di separazione, non rientra l'idea di svenderlo al Cimbom che conta di non superare i 10 milioni per il cartellino (LEGGI QUI).

La richiesta sarebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro, perché anche in questa stagione Calhanoglu ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per l'Inter e a 32 anni è ancora molto lontano dal tramonto della carriera rispetto ad altri colleghi più avanti con l'età. Galatasaray dunque avvisato, come la scorsa estate servirà l'offerta giusta per riportare a casa il classe '94 altrimenti in Viale della Liberazione batteranno l'altra strada, quella di un rinnovo fino al 2028, magari con opzione fino al 2029, perché il diretto interessato non ha mai manifestato l'intenzione di andare via e vuole valutare bene tutto visto che sarà probabilmente l'ultimo contratto importante della sua carriera da calciatore.

Ogni scenario dunque è ancora possibile, non c'è alcuna preclusione ambo i lati. E l'incontro in programma ad aprile potrebbe già fare chiarezza sul futuro di Calhanoglu.