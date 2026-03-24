C'è un clima di paura e tensione instaurato tra i tifosi dell'Inter in vista della volata scudetto. L'Inter di Chivu è prima a +6 sul Milan e a +7 sul Napoli, quando mancano solo 8 giornate alla fine del campionato. Eppure il tifoso nerazzurro è terrorizzato. Ma perché? Ci sono diversi fattori, ecco quali.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 24 marzo 2026 alle 20:36
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.