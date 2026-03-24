C'è un clima di paura e tensione instaurato tra i tifosi dell'Inter in vista della volata scudetto. L'Inter di Chivu è prima a +6 sul Milan e a +7 sul Napoli, quando mancano solo 8 giornate alla fine del campionato. Eppure il tifoso nerazzurro è terrorizzato. Ma perché? Ci sono diversi fattori, ecco quali.