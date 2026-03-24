In casa Inter prevale il pensare positivo, nonostante il periodo complicato, come riporta oggi il Corriere dello Sport. C'è un dato inequivocabile, la squadra guarda tutti dall'alto e ha ancora sei punti di vantaggio. Nessuno nega il calo, dopo la vittoria contro la Juve (che viene riconosciuto come il momento in cui è cominciato), ma momenti così in una stagione capitano, dopo 14 vittorie e un pareggio in 15 partite.

Quello con la Fiorentina viene anzi ritenuto un punto guadagnato: aveva lasciato più rabbia l'1-1 con l'Atalanta, per le decisioni arbitrali e non solo. La sosta, inoltre arriva al momento giusto. Può aiutare Lautaro ma anche chi deve migliorare la condizione come Dumfries. Inoltre i nazionali ancora in cerca di un posto al Mondiale come Zielinski, Calhanoglu e gli azzurri possono essere stati condizionati dall'appuntamento che sta per arrivare.

Chivu premerà però su un tasto: di recente si è visto un atteggiamento sbagliato. A Firenze è stato eccellente il primo quarto d'ora, poi è calata l'intensità e nella ripresa ha prevalso l'idea di potersela cavare con il solo gol segnate. I numeri parlando di 12 punti lasciati per strada in situazioni di vantaggio e 8 incassati negli ultimi 10', 9 nell'ultimo quarto d'ora. La miglior risposta, in ogni caso, dovrà essere battere la Roma.