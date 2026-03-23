Marcus Thuram si sta affermando come uno dei nomi più interessanti da tenere d'occhio in vista della finestra di mercato estiva del 2026, visto che numerosi sono i segnali che lasciano intendere come il suo periodo all'Inter possa essere giunto al termine. L'attaccante della Nazionale francese sta attirando un notevole interesse da parte dei club di Premier League, desiderosi di aggiungere qualità offensive comprovate alle proprie rose. Secondo quanto riferisce il portale Caughtoffisde.com, l'Aston Villa e il Newcastle si sono aggiunte alla corsa per il giocatore dell'Inter.

L'interesse di Villans e Magpies è già andato oltre la semplice osservazione, con entrambi i club che avrebbero già preso contatti per valutare le condizioni di un potenziale trasferimento. Dal punto di vista finanziario, si prevede comunque che le trattative saranno complesse. Le stime di mercato attuali valutano Thuram intorno ai 60 milioni di euro, ma si ritiene che l'Inter stia puntando a una cifra significativamente più alta, non inferiore a 70 milioni di euro. A complicare ulteriormente la situazione c'è la presenza di una clausola rescissoria, che si aggira intorno agli 85 milioni di euro e che dovrebbe entrare in vigore a luglio. Qualora un club decidesse di attivarla, la capacità dell'Inter di controllare la situazione si ridurrebbe, accelerando potenzialmente i tempi delle trattative, come vi avevamo anche raccontato nei giorni scorsi (RILEGGI QUI L'ESCLUSIVA).