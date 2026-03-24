Secondo il Corriere dello Sport, Colombo è stato valutato molto positivamente dai vertici arbitrali, compreso in occasione del "mani" di Pongracic. Come pronosticato da Cesari a Pressing, la casistica è stata valutata come un "pallone inaspettato" e quindi non punibile coerentemente alla corsa. 

Ecco il nostro commento. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 24 marzo 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.