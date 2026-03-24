Hakan Calhanoglu ha giocato da titolare domenica con l'Inter, nella partita contro la Fiorentina, rimanendo in campo per 69 minuti. Un ritorno in campo che è stato accolto positivamente anche dallo staff tecnico della Nazionale turca.

Secondo quanto riportato, l'allenatore Vincenzo Montella si è detto soddisfatto della preparazione fisica e mentale del giocatore. Questo, a quanto pare, rappresenta un vantaggio significativo per lo staff tecnico in vista della partita contro la Romania

Sezione: News / Data: Mar 24 marzo 2026 alle 19:39
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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