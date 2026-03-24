Andrea Carnevale, oggi responsabile scouting dell’Udinese, nel corso di un'intervista rilasciata a Scommesse.io racconta il retroscena sulla scoperta di Samir Handanovic, diventato poi uno dei portieri più affidabili a livello internazionale anche con la maglia dell’Inter: "Racconto sempre questa storia, perché poi è diventata realtà. Circa 20 anni fa andai alla Longarina a vedere Italia-Slovenia: finì 3-0 per l’Italia e in porta per la Slovenia c’era un certo Handanovic. Noi andiamo spesso a vedere partite senza sapere cosa troveremo: a volte non ti colpisce nessuno, altre volte sì. In quella partita lui prese tre gol, ma mi colpì comunque: per eleganza, presenza, qualità tecnica con i piedi. Decisi di portarlo all’Udinese ed è stata una scommessa vinta. Da ragazzo sconosciuto è diventato uno dei migliori portieri della sua generazione. Fare una carriera così all’Inter non è casuale".