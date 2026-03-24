Alessandro Bastoni continua a essere un obiettivo serio del Barcellona in vista della prossima stagione e come al solito i media catalani spingono con forza sull'argomento, sbilanciandosi e cercando dettagli che possano avvalorare la propria tesi. L'ultimo è l'atteggiamento sui social del difensore nerazzurro, che spesso mette like ai post di Pau Cubarsì, difensore blaugrana. L'ultimo caso dopo la vittoria del Barça sul Rayo Valleçano, ma sono numerosi i 'mi piace' di Bastoni sul profilo del collega di reparto.

Secondo Sport questi sarebbero segnali di gradimento circa un possibile trasferimento al Barcellona, la connessione social con Cubarsì tradirebbe così la voglia di Bastoni di raggiungerlo in Catalunya e questo aspetto, accostato al contratto in scadenza nel 2028, potrebbe spingere l'Inter ad abbassare la richiesta attuale di 70 milioni per il cartellino del proprio giocatore.