Stanno tutti bene i giocatori della nazionale polacca che hanno risposto in queste ore alla chiamata del ct Jan Urban in vista della semifinale dei playoff per il Mondiale 2026 contro l'Albania. Come si legge su Sportt.tvp, Lewandoswki e compagni si sono presentati in ritiro senza problemi fisici, una situazione che ha permesso allo staff atletico di scegliere i carichi di allenamento a livello individuale, anche tenendo conto degli impegni con i rispettivi club. Jakub Moder e Piotr Zieliński, per esempio, avendo giocato domenica (ll nerazzurro Fiorentina-Inter), ieri non hanno partecipato al riscaldamento, ma hanno lavorato a parte sotto la supervisione dei fisioterapisti: entrambi hanno svolto esercizi sulle cyclette in palestra. 

Sezione: Focus / Data: Mar 24 marzo 2026 alle 12:14
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.