Stanno tutti bene i giocatori della nazionale polacca che hanno risposto in queste ore alla chiamata del ct Jan Urban in vista della semifinale dei playoff per il Mondiale 2026 contro l'Albania. Come si legge su Sportt.tvp, Lewandoswki e compagni si sono presentati in ritiro senza problemi fisici, una situazione che ha permesso allo staff atletico di scegliere i carichi di allenamento a livello individuale, anche tenendo conto degli impegni con i rispettivi club. Jakub Moder e Piotr Zieliński, per esempio, avendo giocato domenica (ll nerazzurro Fiorentina-Inter), ieri non hanno partecipato al riscaldamento, ma hanno lavorato a parte sotto la supervisione dei fisioterapisti: entrambi hanno svolto esercizi sulle cyclette in palestra.