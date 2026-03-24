Ad Appiano Gentile ne sono convinti tutti: il ritorno di Lautaro Martinez sposterà le nuvole più in là. I guai nerazzurri, si legge sulla Gazzetta dello Sport, sono apparsi quando l'attaccante si è fatto male. Poco prima di Fiorentina-Inter l'argentino ha provato a forzare un po' di più, ma è prevalsa la prudenza. Si allenerà in Italia, senza dover raggiungere l'Argentina per gli impegni in nazionale, e contro la Roma sarà titolare.

Senza l'argentino l'Inter è crollata da una media di 2,4 gol a partita a 1 gol a partita, raccogliendo 8 punti su 15 in cinque gare di A, perdendo col Bodo/Glimt e pareggiando col Como in Coppa Italia. Con Lautaro i nerazzurri vincono il 77% delle partite, senza il 28,5 %.

Chissà che Lautaro non riesca anche a rigenerare Thuram, imbronciato e impacciato. Ma anche Pio Esposito non aspetta altro se non il momento di giocare al fianco del suo capitano, per quella che dovrebbe diventare anche la coppia del futuro.