Priorità a Guglielmo Vicario. L'Inter da dicembre scorso ha messo in vetta alle preferenze per la porta della prossima stagione l'estremo difensore del Tottenham. Come evidenzia Fabrizio Romano attraverso i propri canali social, ancora non c'è una trattativa con gli Spurs, disponibili comunque a separarsi dall'ex Empoli al termine di questa tribolata annata. Il diretto interessato ha inoltre dato il più assoluto ok ai nerazzurri per una sorta di priorità reciproca. Il club di Viale della Liberazione non ha ancora preso una decisione definitiva, ma valuta la situazione di Vicario un'opportunità da cogliere. Si attende pertanto che inizi una trattativa ufficiale tra le due società.

Il viaggio di Piero Ausilio e Dario Baccin a Londra in occasione della due giorni di Champions League, oltre alle classiche pubbliche relazioni con agenti e direttori sportivi è servito anche per osservare da vicino Andrey Santos (LEGGI QUI), centrocampista che piace da diverso tempo. Come sottolinea Romano, c'era stato nel 2025 un incontro con Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian, agenti vicini al suo procuratore, ma per il Chelsea il ragazzo non era sul mercato al punto da rifiutare un'offerta da 50 milioni proveniente dalla Saudi Pro League. Per adesso l'Inter si limita a seguire Santos in attesa dell'estate e di un'eventuale apertura dei Blues, senza sottovalutare che le cifre in ballo sarebbero piuttosto alte.