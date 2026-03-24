Sulla questione Alessandro Bastoni-Barcellona si inserisce anche Fabrizio Romano nel suo ultimo video su Youtube. Commentando le notizie provenienti dalla Spagna, ricorda come già dallo scorso mese di novembre il club blaugrana abbia iniziato a fare le sue valutazioni sul nome del difensore dell'Inter per aggiornare il parco dei centrali, ritenendolo una pista prioritaria. È un giocatore che raccoglie il consenso del direttore sportivo Deco, che durante gli ultimi mesi è stato più di una volta a Milano non per caso, ma per cominciare a sondare i nomi nuovi per la difesa.

Bastoni è visto come un top player mondiale per la difesa, ma poi va affrontato il discorso economico: il giocatore sa dell'interesse dei Culé, però bisogna passare dall'Inter. Che non dà garanzie di uscita sui 50 milioni sui quali si è vociferato, pertanto servirà una proposta decisamente importante per far sedere i dirigenti nerazzurri al tavolo delle trattative. Il nome di Bastoni per l'estate rimane comunque caldo, anche all'interno di un meeting avvenuto tra i membri interni del consiglio del Barça.