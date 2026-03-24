Lautaro Martinez ed Henrikh Mkhitaryan erano presenti oggi alla Pinetina, nonostante il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu al gruppo dei non convocati dalle rispettive nazionali. I due infortunati vogliono sfruttare appieno la pausa del campionato per recuperare la miglior condizione e puntano a rientrare per Inter-Roma, gara dopo la sosta, fissata per il giorno di Pasqua, a San Siro. Lo riporta Sky Sport. 

Sezione: Focus / Data: Mar 24 marzo 2026 alle 16:28
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.