Voto 10 all'arbitro Colombo al termine di Fiorentina-Inter. Secondo il Corriere dello Sport, il direttore di gara è stato valutato molto positivamente dai vertici arbitrali, compreso in occasione del "mani" di Pongracic. Come aveva pronosticato anche Graziano Cesari a Pressing, la casistica è stata valutata come un "pallone inaspettato" e quindi non punibile, senza che ci fossero extramovimenti, coerentemente alla corsa.

Corrette anche le valutazioni sul contatto Carlos Augusto-Kean e il tocco di braccio di Pio Esposito.