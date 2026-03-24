Quando mancano otto giornate al termine del campionato di Serie A, l’Inter conduce in classifica con 69 punti, sei in più del Milan e sette in più del Napoli. Seconda e terza, peraltro, si sfideranno al rientro della sosta in uno scontro diretto che dirà chi sarà la principale antagonista dei nerazzurri per questo finale di stagione. Secondo le valutazioni di Bgame, al momento l’Inter è nettamente favorita a cucirsi il tricolore sul petto a 1.20. Alle spalle della squadra di Cristian Chivu c’è il Milan, proposto a 6.50. Poco più dietro il Napoli, offerto a 7.00.

Tolte le prime tre, per le altre la vittoria del campionato è un’impresa ai limiti dell’impossibile: il Como è a 400.00, mentre le quote di Atalanta, Juventus e Roma si attestano a 500.00.