Riccardo Calafiori inquadra in un'altra prospettiva la delicatissima gara che attende la Nazionale italiana giovedì sera, quando a Bergamo arriverà l'Irlanda del Nord, primo dei due ostacoli verso il Mondiale 2026: "Sta tutto in come si vede questa partita - ha detto il difensore dell'Arsenal in conferenza stampa -. Quando vesti questa maglia c'è responsabilità, ma io la vedo più come una opportunità. Preferisco per mille motivi giocarla una gara del genere piuttosto che no. Andare al Mondiale è il sogno che avevo da bambino e questa partita non vedo l'ora di giocarla".

L'ex Roma e Bologna non ha nascosto che la sfida di dopodomani è carica di tensione: "La pressione c'è, è inutile cercare di evitarla. Sappiamo tutti quanto è importante per noi qualificarci a questo Mondiale. Per quello che si può non ci si pensa, siamo già a -2 dalla partita. lo sono contento di disputare questa partita, questo è il messaggio che voglio mandare. Cerchiamo di vivercela bene e di pensare positivo, può essere una settimana in cui possiamo essere tanto felici perché non pensiamo ad altro che a pensare al Mondiale".