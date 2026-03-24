Dino Zoff, storico campione d’Europa e del mondo con la Nazionale italiana, oltre che ex ct, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Soccermagazine sbilanciandosi sull'esito della lotta per lo Scudetto: "Beh, che Milan e Napoli abbiano qualche speranza è certo, però anche se sono solo 6 punti, credo che sulla carta l’Inter abbia buone possibilità di resistere fino alla fine, perché il potenziale di rosa è buono. Certo, le altre devono avere quella speranza, però credo che i favori del pronostico siano tuttora con l’Inter, dai".