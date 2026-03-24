Nonostante il periodo complicato dell'Inter, c'è un uomo copertina che sta salendo nelle gerarchie di settimana in settimana. Si tratta di Pio Esposito, oggi sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport come simbolo dell'Italia che spera di centrare la qualificazione al Mondiale.

Complici le condizioni non perfette di Kean, appena tornato da un infortunio, Esposito potrebbe infatti giocare da titolare a Bergamo giovedì contro l'Irlanda del Nord. I candidati principali per partire in attacco sono la punta della Viola e Retegui, ma proprio Kean in Fiorentina-Inter hs sbagliato un gol che andava segnato. Retegui ha invece giocato l'ultima volta il 13 marzo, poi ha raggiunto Firenze con largo anticipo.

Se l'interista dovesse segnare ancora entro il 28 giugno, diventerebbe con Meazza e Rivera uno dei soli tre azzurri capaci di segnare tre reti prima di compiere 21 anni. E se questo avverrà contro l'Irlanda del Nord sarà il primo a riuscirsce per tre volte consecutive tra gli Under 21.