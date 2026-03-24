Il Flamengo potrebbe concretizzare l'acquisto di Robinho Júnior dal Santos a metà anno, sgambettando così l'Inter che da tempo è data come forte sul figlio d'arte militante nel Santos. Come rivelato dal giornalista Felipe Silva nel programma di ESPN 'Fala a Fonte', il nome del giovane attaccante è stato proposto al Flamengo negli ultimi giorni. Il contratto di Robinho Júnior con il Santos scade all'inizio del 2027 e, nella fase finale di questa stagione, il giocatore potrebbe già firmare un pre-contratto con qualsiasi altro club. Il Santos vorrebbe rinnovargli il contratto, ma non è ancora stato raggiunto un accordo. E non si può escludere la possibilità che la squadra di Leonardo Jardim si faccia avanti a metà anno.

Il figlio dell'ex attaccante di Milan e Real Madrid ha 18 anni e ha disputato sei partite con la prima squadra del Santos in questa stagione, senza ancora segnare un gol. L'esterno ha giocato l'ultima partita il 28 gennaio, quando il Santos ha perso 4-2 contro la Chapecoense.