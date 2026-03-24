Situazione totalmente calma intorno a Nicolò Barella. Stando a Fabrizio Romano, non risulta alcuna trattativa intorno al centrocampista sardo, che negli anni è stato approcciato dal Newcastle o da club sauditi ma che mai ha ponderato l'intenzione di lasciare l'Inter. E anche in questo momento, non ci sono particolari aggiornamenti, con Barella che rimane ben saldo in sella al cavallo nerazzurro.