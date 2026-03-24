Il contratto di José Maria Gimenez, difensore uruguaiano in forza all’Atletico Madrid, scadrà tra due anni, nel 2028 e non quindi, come erroneamente riportato da qualche testata, tra pochi mesi. Ergo, il giocatore non sarà a stretto giro parametro zero e dunque per accaparrarsene le prestazioni si dovrebbe eventualmente pagare un indennizzo – nemmeno così economico - ai Colchoneros.

Precisato lo status lavorativo del difensore, questo non significa né che resterà sicuramente a Madrid nella prossima annata, né tanto meno il contrario. Secondo quanto appurato in Spagna da FcInterNews infatti il ragazzo, i cui procuratori potrebbero anche avvalersi dell’aiuto di intermediari comunque vicini al club di Viale della Liberazione, al momento non sta pensando al proprio futuro. E certi tipi di discorsi verranno affrontati eventualmente solo a bocce ferme, magari dopo il Mondiale.

Che se ne dica infatti Gimenez resta comunque un titolare dell’Atletico Madrid, nonostante in questa stagione, causa diversi infortuni, sia stato costretto a saltare un numero importante di partite. A livello ipotetico chi gestisce il difensore riconosce sicuramente all’Inter lo status di top club ed è consapevole che le voci che lo vorrebbero sul taccuino nerazzurro non siano solo una boutade. Ma al momento non esiste alcuna trattativa concreta che riguardi l’erede di Diego Godin in nazionale e all’Atleti.