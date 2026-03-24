L'ex giocatore e direttore sportivo Fabio Lupo ha preso la parola nel corso del Palermo Football Meeting, esprimendo alcune riserve sul tema delle seconde squadre: "Il tema è molto complesso. Inizialmente era stato posto come una soluzione ai problemi del calcio italiano nella scoperta dei talenti. Situazione che non mi pare si sia evoluta in questa direzione in quanto molti dei giocatori emersi sono, in realtà, stranieri. Dal punto di vista interno alle squadre, invece, ha permesso molte plusvalenze, come nel caso della Juventus, o l'affermazione di elementi come Davide Bartesaghi, in ottica Milan. Detto questo continuo a pensare che il percorso di evoluzione dei giocatori non sia uguale per tutti e, dunque, non è detto che le seconde squadre siano sempre propedeutiche alla crescita. Magari per altri giovani è più produttivo, invece, confrontarsi con altre realtà, altre società e anche altre tifoserie".