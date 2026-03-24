Il progetto di trasformazione dell'area di San Siro da parte di Inter e Milan è pronto a fare un ulteriore step in avanti verso l'agognato traguardo. Il Comune di Milano, secondo quanto scrive Calcio e Finanza sulla base di documenti ufficiali di Palazzo Marino, ha avviato la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul piano urbanistico denominato 'GFU San Siro', presentato dalla società Stadio San Siro S.p.A., proprietaria della maggior parte delle aree coinvolte. In questa fase, verranno analizzati aspetti come traffico, qualità dell’aria, impatto sul territorio, gestione delle acque e presenza di spazi verdi. Di fatto, è la procedura che precede l’approvazione del piano attuativo che dovrà definire dettagliatamente il futuro dell’area intorno alla Scala del Calcio, destinata a far 'vivere' la nuova casa di Inter e Milan sette giorni su sette.

Il piano - si legge ancora su C e F - riguarda la cosiddetta 'Grande Funzione Urbana San Siro', una zona individuata dal Piano di governo del territorio per ospitare servizi e infrastrutture strategiche per la città. La proposta riguarda un’area di circa 280mila metri quadrati e prevede una trasformazione articolata in due fasi: la prima comprende la realizzazione del nuovo San Siro, con una capienza prevista tra 70mila e 71.500 spettatori, oltre agli spazi funzionali all’attività sportiva, mentre la seconda fase riguarderà lo sviluppo delle altre funzioni urbane previste nel piano e la rifunzionalizzazione della parte dello stadio esistente che verrà conservata. Un'area di circa 98mila metri quadrati di superficie edificabile, destinati a servizi, attività commerciali e altre funzioni compatibili con la stessa.