Jakub Moder e Piotr Zieliński hanno lavorato a parte quest'oggi nel corso dell'allenamento della Nazionale polacca in vista della partita contro l'Albania valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Ma dalla Federcalcio polacca confermano che la decisione è stata presa solo a motivo precauzionale: "Sono un po' a riposo per ridurre lo sforzo. Sentono la fatica delle partite di campionato, ma niente panico", ha rassicurato i tifosi il portavoce Emil Kopański in un'intervista al canale Meczyki.

I due giocatori, pertanto, nonostante i rispettivi impegni, dovrebbero essere pronti per la partita di giovedì. Le parole del portavoce indicano chiaramente che entrambi sono presi in considerazione per un posto da titolare.