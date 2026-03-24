Edy Reja, allenatore in passato anche del Napoli, ha parlato a Il Mattino della lotta scudetto in cui è rientrata anche la formazione partenopea. "Il pareggio di Firenze ti dice che il campionato non è chiuso. Che Milan e Napoli non hanno mollato e che la prossima gara sarà decisiva per loro due, in qualche modo".

"Credo - aggiunge - che il calendario possa dare una mano. Certo, dopo il Milan ci sarà anche la trasferta a Como che resta impegnativa, ma il cammino delle altre due sfidanti mi pare più articolato".