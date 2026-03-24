"Pio è bravo e sono felice per la stagione che sta vivendo. Al primo anno in Serie A non era facile mostrare subito queste qualità, diventare titolare nell'Inter ed essere convocato dalla Nazionale". Così Totò Di Natale si congratula con Pio Esposito dalle colonne della Gazzetta dello Sport.

"Oltre che un bravissimo attaccante, vi posso assicurare che Pio è anche un ragazzo con la testa sulle spalle e i piedi per terra - prosegue Di Natale -. Prima di tutto sta sempre sul pezzo, lavora per migliorarsi e ha tanta fame. Queste sono le qualità fondamentali per crescere e andare lontano. Tecnicamente è forte di testa, ha un bel tiro, protegge alla grande il pallone ed è difficile da spostare. Sa giocare a calcio ed è intelligente nell'occupare gli spazi in area di rigore. Per i difensori avversari marcarlo non è facile: è bravo a fare le sponde, sa prendere la posizione sui cross e nei movimenti è rapido. A Firenze, a parte la rete dell'1- 0, mi ha impressionato per la girata finale con la quale ha sfiorato la doppietta".

"Somiglianze con Toni? Rispetto a Luca secondo me è diverso. Per i movimenti che fa, e lo dico con grande rispetto, un po' mi ricorda Van Basten. Se può superare Immobile a 17 gol con la nazionale? Per me sì. Ha tanti anni davanti. E' lui il futuro dell'Italia".