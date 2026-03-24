Bogdan Stancu, ex calciatore che ha segnato 14 gol e fornito 5 assist in 53 presenze con la Nazionale della Romania e che conosce bene la Turchia avendo giocato in carriera anche per Galatasaray, Orduspor, Gençlerbirliği, Bursaspor ed Eyüspor, a ridosso della sfida per i playoff di qualificazione ai Mondiali tra le due Nazionali parla ai microfoni dell'agenzia IHA segnalando ai Tricolorii i pericoli maggiori della squadra di Vincenzo Montella: "Sono giocatori di qualità, calmi e amano giocare in modo offensivo. Hanno anche un buon allenatore. Hanno la capacità di cambiare la partita, non c'è dubbio. La Turchia ha sempre avuto giovani talenti. In questo momento, Arda Güler, Kenan Yıldız e Hakan Çalhanoglu sono i giocatori più efficaci. Anche la Romania ha giovani talenti. Ovviamente, quando si hanno giocatori di qualità, il livello di gioco migliora notevolmente".