L'ex direttore sportivo del Catania, Pietro Lo Monaco, intervistato da Radio Tutto Napoli ha parlato della corsa Scudetto e del confronto tra gli allenatori in ballo, Cristian Chivu, Max Allegri e Antonio Conte: "L’allenatore prepara e motiva, ma le partite le vincono e le perdono i calciatori. In 55 anni non ho mai visto un allenatore vincere una partita da solo. Questo non è il primo posto di Chivu ma è dell’Inter, che ha la rosa più competitiva, seguita dal Napoli. Il Milan ha meno ma sta facendo qualcosa in più delle proprie possibilità".

"Sono i giocatori a decidere i risultati - prosegue Lo Monaco -. L’allenatore lavora in settimana, ma poi vanno in campo loro. Sono le loro prestazioni che accendono la gente, che costruiscono la classifica e portano risultati. Il resto sono chiacchiere, si creano miti su allenatori e dirigenti che con il calcio giocato hanno poco a che vedere".