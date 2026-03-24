Sarà l'esperto Danny Makkelie a dirigere Italia-Irlanda del Nord, gara valevole per la semifinale playoff Mondiale, in programma giovedì sera a Bergamo (fischio d'inizio ore 20.45). Il fischietto olandese sarà assistito dai connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries, mentre lo spagnolo Jesús Gil Manzano vestirà i panni del quarto ufficiale. Al VAR coppia olandese formata da Pol van Boekel e Jeroen Manschot.