Paolo Condò dedica il suo editoriale sul Corriere della Sera al curriculum di Allegri e Conte e al confronto col più "inesperto" Chivu. "La questione è centrale perché a dover reggere l’inseguimento dei due specialisti in scudetti è un allenatore quasi debuttante. Chivu ha un curriculum solido da giocatore—aspetto che conta—e una discreta audience nel mondo Inter: viene amato come ogni eroe del Triplete, e per quanto molto light il percorso dialettico da esordiente su una grande panchina era stato felice fino alla topica di Bastoni. Non puoi dire che non hai mai sentito un allenatore ammettere un errore a proprio vantaggio—grande verità—e il giorno dopo mancare l’occasione di essere il primo a mostrare coerenza concedendo una simulazione evidente a tutti. Avesse alzato le mani, la storia sarebbe già finita. Il riflesso pavloviano della difesa del proprio giocatore l’ha messo invece all’angolo, e siccome la polemica non gli è propria si è fatto buttar fuori con l’Atalanta nell’occasione sbagliata, perdendosi poi quella giusta".
"L’antidoto alla depressione sarebbe scritto nel calendario del prossimo turno, con lo scontro diretto fra Napoli e Milan che forzatamente eliminerà un cacciatore, preceduto da un Inter-Roma da preparare con psicologia. Appunto. L’anno scorso—34esima giornata—fu la gara del crollo.Quest’anno può segnare la rinascita", aggiunge Condò.
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 12:00 INACCETABILE! L'AIA promuove COLOMBO e sentenzia: "NO RIGORE di PONGRACIC"
- 11:44 Calcio e Finanza - Nuovo San Siro, altro step per Inter e Milan: al via la Valutazione Ambientale Strategica
- 11:30 Stancu avvisa la Romania: "Calhanoglu, Yildiz e Guler i giocatori più efficaci della Turchia"
- 11:16 Vicario-Inter, priorità reciproca in attesa della trattativa. Su Andrey Santos continuerà il monitoraggio
- 11:02 SM - Real Madrid, qualche dubbio su Nico Paz. Perché Como e Inter possono sperare
- 10:48 Da apprendista a prima opzione offensiva: in attesa di Lautaro, l'Inter si aggrappa ai muscoli di Pio Esposito
- 10:34 Assemblea di Lega, iniziato l'iter per un nuovo codice comportamentale per giocatori e club
- 10:20 AIA, Zappi presenta nuovo ricorso al Collegio di Garanzia contro l'inibizione di 13 mesi
- 10:06 Condò: "Chivu ha perso un'occasione su Bastoni-Kalulu. Ma la Roma può segnare la svolta perché..."
- 09:52 Bergomi: "L'Inter in vetta è quasi un miracolo. Lautaro fondamentale, ma..."
- 09:38 Grosso: "Puntare di più e prima sugli italiani. Risultati nelle Coppe dicono che..."
- 09:24 TS - Crisi Inter? Chivu sta andando meglio di Inzaghi: i dati. E Pio ricorda il ruolo del primo Balotelli
- 09:10 CdS - Fiorentina-Inter, Colombo promosso: ecco la spiegazione dei vertici arbitrali
- 08:56 CdS - Inter, prevale il pensiero positivo ma Chivu premerà su un tasto
- 08:42 Di Natale: "Fame e piedi per terra: più di Toni, Esposito ricorda Van Basten"
- 08:28 GdS - Esposito insegue due record e incalza Kean-Retegui: dal 1' contro l'Irlanda del Nord?
- 08:14 GdS - Scudetto, le vecchie glorie votano sì: "Nessuna crisi e ora torna Lautaro, l'Inter ce la farà"
- 08:00 GdS - Lautaro contro la crisi: due settimane per essere in campo con la Roma. E per il futuro...
- 00:00 Marotta di' qualcosa da interista!
- 23:57 Taremi, gesto simbolico in una fase storica tribolata: l'iraniano scambia la maglia con l'israeliano Naor
- 23:42 Sabatini: "Scelgo Chivu su Conte, Allegri e Gasperini. Ha idee chiare e non propone calcio dei sogni"
- 23:29 Dolomiti Bellunesi, Mondonico: "Sono interista, mi fa piacere aver segnato a Monza"
- 23:15 Ventola: "La Fiorentina ha meritato il pareggio con l'Inter, che non era in grande forma"
- 23:01 Cassano: "Sorpreso in negativo dall'Inter, campionato indegno della Fiorentina. Fagioli? Da Nazionale cantanti"
- 22:47 Adani: "L'Inter ieri mi è sembrata un po' pigra, la Fiorentina secondo me meritava"
- 22:33 Koeman: "De Vrij ha giocato poco nell'Inter, ma il suo ruolo è molto importante nel gruppo"
- 22:18 I sogni di Diego Coppola: "Preferirei l'Inter a una piccola squadra di Premier, ma a livello di big scelgo le inglesi"
- 22:04 Hagi: "Calhanoglu giocatore esperto e importante. Si è visto quando è mancato col Bodo/Glimt"
- 21:50 In Spagna - Lunin resta tra le alternative per la porta. Il Real Madrid fissa la somma minima per valutare offerte
- 21:35 La Premier League in fila per Thuram: arrivano conferme sull'interesse forte di Newcastle e Aston Villa
- 21:22 Colonnese: "Non credo che si sia riaperto il campionato. Se l'Inter perde questo scudetto, entra nella storia in negativo"
- 21:08 Llorente: "Inter favorita però il Napoli deve credere alla rimonta. Esposito può diventare un grande"
- 20:55 Di Canio pazzo di Esposito: "Mi piace tantissimo, può diventare un Toni. C'è una sola difficoltà"
- 20:40 Marotta: "Io sono un tecnico del calcio, il mio futuro lo vedo lì. In questo sport ci si dimentica delle responsabilità"
- 20:27 Simeone su Ronie: "Lo vedevi e pensavi: 'Ciò che fa non può essere vero'". Poi sulla finale di Parigi...
- 20:12 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: FcInterNews sbarca anche su Tik Tok
- 19:57 Panucci: "Solo l'Inter può perdere questo Scudetto. È superiore alle altre e deve dimostrarlo"
- 19:44 Albertini: "Campionato riaperto? L'Inter ha in mano il suo futuro. Ma se dovesse capitare l'impensabile..."
- 19:29 Rakitic: "Sucic? Bellissimo vederlo giocare in una squadra come l'Inter, ha qualità"
- 19:14 Cambio di programma per l'Argentina: niente Guatemala, il 31 test contro lo Zambia (senza Lautaro)
- 19:00 Rivivi la diretta! SALOTTO CALDISSIMO! Campionato "RIAPERTO", MAROTTA ignora i TORTI ARBITRALI contro l'INTER
- 18:45 Shevchenko: "Il campionato si decide partita per partita. Ma se il Milan sta vicino all'Inter..."
- 18:30 Sky - Bastoni lavora sul campo a Coverciano. E a Gattuso dice: "La situazione è gestibile"
- 18:15 Il pensiero di Stramaccioni sintetizza il disastro arbitrale. Abisso è il simbolo della mancanza di coerenza
- 18:01 Settore giovanile, cinque vittorie e due sconfitte il bilancio del week-end: spicca la rimonta della Primavera sulla Lazio
- 17:48 Ronaldo racconta Simeone: "In allenamento mi dava calci durissimi. Già all'Inter voleva il meglio da tutti"
- 17:35 Pastore: "Palermo? La finale di Coppa Italia con l'Inter il mio ricordo più bello"
- 17:24 Zanetti: "Simeone era il giocatore ideale per quella Inter". E Zamorano ricorda l'aneddoto di Parigi '98
- 17:07 Toni: "Inter, ci sta un pari a Firenze. Ma se è a +6 vuol dire che le altre hanno sbagliato di più"
- 16:53 Condò: "Inter tra ansia e fantasmi. Lautaro serve come il pane"
- 16:38 Il 27 marzo a Roma incontro sul ruolo del tifoso e sulle problematiche attuali
- 16:24 Dalmat: "Thuram ha fatto belle cose all'Inter, ma giusto che vada via. Mi aspetto una rivoluzione di mercato. E su Chivu..."
- 16:10 Zielinski a caccia di un posto al Mondiale, il ct polacco Urban: "Con l'Albania gara più importante della mia carriera"
- 15:56 Il Giorno - Milan, sfuma il progetto stadio a San Donato: il Comune chiede il rimborso spese
- 15:42 L'agente di Caprile: "Viene monitorato da club di alto livello. Scudetto, l'Inter resta la più forte"
- 15:29 Inter U23-Trento slitta a mercoledì 8 aprile: i prossimi appuntamenti della seconda squadra nerazzurra
- 15:16 Nazionale, Gattuso: "Tensione innegabile, ma dobbiamo trasmettere positività. In questi mesi viste 380 gare dal vivo"
- 15:02 Coppola: "Inter, Milan o Juve? No, meglio la Premier: non capita tutti gli anni di giocare in quel campionato"
- 14:52 videoMarotta: "C'è difficoltà ma non è psicodramma. Ieri era rigore, niente vittimismo. Arbitri, auspico uniformità"
- 14:34 Trevisani: "Barella il migliore fino all'1-1, ma quella che giocata è? Thuram male da novembre"
- 14:30 Gattuso: "Da Bastoni grande disponibilità. Barella massacrato, se non gioca bene. Di Dimarco si diceva fosse il top nel ruolo poco fa"
- 14:20 Fiorentina, Vanoli: "Bravissimi a reagire dopo il gol preso. E nel secondo tempo..."
- 14:05 Il Podcast di FcIN - Fiorentina-Inter 1-1, l'analisi di Andrea Bosio: niente drammi
- 13:53 A inizio aprile incontro dirigenza-Chivu: si parlerà di strategie sul mercato e programmazione
- 13:46 fcinAppiano, Chivu concede una pausa ai suoi: il programma della settimana
- 13:38 Stramaccioni: "Analisi corretta di Kolarov. Pongracic, non è rigore ma finora li hanno dati"
- 13:24 Kolarov ribadisce: "Inter a +6 sulla seconda, qualcosa di buono è stato fatto. Invece sembra tutto dovuto"
- 13:10 GdS - Inter: tre gare senza vincere, non accadeva da due anni
- 12:56 L'autoanalisi di Barella: in panchina mentre parla con sé stesso con lo sguardo perso
- 12:42 Inter, mezzo passo falso a Firenze: il commento di Sommer su Instagram dopo l'1-1 contro la Fiorentina