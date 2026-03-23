La Gazzetta dello Sport non usa giri di parole: l'Inter è bollita, quello di Firenze è un punto guadagnato più che due punti persi e la Fiorentina meritava persino di vincere. Fanno bene così Milan e Napoli a credere nella rimonta scudetto. Tra l'altro, essendo uscita dalla Champions League un mese fa, non si capisce come mai la squadra sia sulle gambe: giocava molto meglio quando era in corsa in Europa.

L'assenza di Lautaro non può spiegare tutto, non spiega un'Inter che ha quaranta punti in più della Fiorentina e che ha sottovalutato la Viola e sopravvalutato sé stessa.