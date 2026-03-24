Al di là dei risultati non incoraggianti dell'ultimo periodo, in casa Inter si sta fissando il focus su un dato non così marginale: la squadra ha sei punti sulla seconda a otto giornate dal termine della Serie A e, come evidenzia Tuttosport, ne ha due in più dello scorso anno e nove in più rispetto al 2021/22. I fantasmi derivano più che altro dalle corse Scudetto già perse di recente contro Napoli e Milan.

La frenata di primavera non è una novità: l'anno scorso arrivò a fine aprile contro Bologna e Roma, con tanto di polemiche arbitrali, mentre nel primo anno di Inzaghi ci fu a fine febbraio. Persino nell'anno della seconda stella ci furono due pareggi in tre giornate. Un peso specifico può essere dato anche dall'età media alta e infatti qualcuno andrà via a fine stagione.

All'Inter resta comunque un buon vantaggio da gestire e nessun impegno infrasettimanale se non la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Inoltre sta per tornare Lautaro Martinez e al suo fianco Pio Esposito è in pieno exploit. In qualche modo ricorda quello di Balotelli al suo primo anno tra i pro, sottolinea ancora Tuttosport. Ma Pio sembra più forte di testa, "in tutti i sensi" (si legge).