Accesa discussione nel Salotto di FcInterNews dove abbiamo commentato insieme agli abbonati in diretta gli ultimi episodi arbitrali a sfavore dell'Inter e le dichiarazioni del presidente Beppe Marotta all'indomani di Fiorentina-Inter. Ospite nello studio Filippo Tramontana.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 24 marzo 2026 alle 14:42
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.