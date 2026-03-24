Era l'estate 2013 quando l'Inter provò seriamente ad acquistare il cartellino di un giovane centrocampista del Sao Paulo, tale Carlos Henrique Casimiro, meglio conosciuto come Casemiro. Il Real Madrid però fu più convincente e se lo regalò per appena 6 milioni di euro. Da allora un'ascesa clamorosa per un giocatore che in poco tempo è diventato punto fermo delle merengues, prima di trasferirsi al Manchester United dove a 34 anni appena compiuti sta disputando un'ottima stagione, nell'ultimo anno di contratto che ha già deciso di non rinnovare.

A luglio il brasiliano sarà libero di trasferirsi dove desidera e in tal senso, secondo quanto rivelato dal giornalista Bruno Cassucci di Globo Esporte, l'Inter avrebbe avviato i contatti per vestire Casemiro di nerazzurro 13 anni dopo il primo tentativo. Il club milanese vedrebbe nel classe 1992 un'opportunità di mercato per rinforzare il proprio centrocampo. L'esperienza internazionale e il palmares vincente sono fattori determinanti nella valutazione positiva di questa operazione di mercato.

Nonostante l'interesse, Casemiro non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima destinazione. Secondo alcune indiscrezioni, il centrocampista intende valutare tutte le possibilità e prenderà una decisione solo dopo i Mondiali del 2026. Il giocatore è considerato un elemento chiave della nazionale brasiliana. Capitano della squadra, è un titolare inamovibile nel sistema di gioco del CT Carlo Ancelotti. La priorità del giocatore in questo momento è mantenere un alto livello di prestazione per arrivare ai Mondiali in buone condizioni. Pertanto, qualsiasi decisione sul futuro dovrebbe essere rimandata.

Oltre all'Inter, anche club sauditi e della MLS stanno monitorando la situazione del centrocampista. Anche squadre del campionato brasiliano si sono informate, ma Casemiro al momento non sta prendendo in considerazione un ritorno in Brasile.